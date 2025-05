Gene Simmons, bajista y cofundador de la banda KISS, tuvo un noble gesto hacia uno de sus fanáticos que atraviesa una grave situación de salud. Según comentó en su cuenta de X (antes Twitter), el joven —cuya identidad decidió mantener en reserva para proteger su privacidad— expresó como último deseo ser enterrado con las botas de dragón que el músico utiliza como parte del característico vestuario de la agrupación.

“Un valiente y heroico fan de KISS. Lamentablemente, este joven está muy enfermo. Su última voluntad es ser enterrado con mis botas de dragón. Ya me las arreglé para enviarle mis botas al hospital. No publicaré su nombre para proteger la privacidad del joven y su familia. Estoy enviando oraciones para él y su familia”, escribió el músico junto con una imagen del fanático en el hospital.

A Brave & Heroic KISS fan! Sadly, this young man is very sick. His last will & testament is to be buried with my dragon boots. Arranged to send my boots to him at the hospital. I’m not posting his name to shield the young man & his family. Sending prayers to him & his family. 😞 pic.twitter.com/X6tKLzE3it

— Gene Simmons (@genesimmons) May 2, 2025