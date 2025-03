"Me niego a disculparme por crecer": Millie Bobby Brown arremete contra quienes critican su apariencia

La joven actriz británica, que saltó a la fama por su interpretación de ‘Once’ en la serie de Netflix ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, constantemente se encuentra en el ojo público, sin embargo, durante el último tiempo esto no es debido ni a su carrera ni sus logros, sino que a su apariencia física.

Tanto la prensa estadounidense como las redes sociales se han inundado de “opiniones” sobre el aspecto de la actriz de 21 años. “Su estilista la hace ver vieja”, “mucho bótox y es tan joven” o “entre 21 y 55”, son algunas muestras de odio que salen a flote después de cada aparición (pública o no) de Millie.

Y los medios de habla inglesa no son ajenos a las críticas en contra de la actriz, por eso que, durante la noche de este lunes, mediante un video de casi 3 minutos en su cuenta de Instagram, la actriz se pronunció fuertemente ante los medios de comunicación que hacen juicios de su imagen.

La denuncia de Millie Bobby Brown

La estrella de Netflix se refirió a ciertos artículos de medios angloparlantes y a los escritores de ellos, denunciando que “eso no es periodismo, es bullying”.

“Hola a todos soy Millie, quiero tomarme un momento para hablar de algo muy importante. Algo que afecta a muchas mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar de ello”, inicia diciendo en el video.

En su comunicado comenzó expresando: “Empecé en la industria cuando tenía diez años, crecí a los ojos del mundo y por alguna razón parece que la gente no puede crecer conmigo”.

“En cambio, actúan como si ellos se quedaran congelados en el tiempo, como si yo tuviera que lucir de la misma manera en la que me veía durante la primera temporada de ‘Stranger Things’, y como no me veo así, ahora soy objetivo de críticas”, declaró.

La “prensa malintencionada”

Bobby Brown se refirió con nombre y apellido a los periodistas que se han dedicado a hablar mal sobre su apariencia durante la gira de prensa de la actriz, específicamente periodistas del medio británico Daily Mail.

“Quiero hablar sobre algunos escritores (de los artículos) que están desesperados por derribar a las mujeres jóvenes”, consignó la actriz y modelo.

Tras eso mencionó los titulares que directamente la atacaban, entre ellos los siguientes:

– “¿Por qué los Generación Z como Millie Bobby Brown está envejeciendo tan mal?”, escrito por Lydia Hawken.

–“¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?”, de John Ely.

– “Millie Bobby Brown es confundida con la madre de alguien mientras lleva a su hermana menor, Ava, por Los Ángeles”, de Cassie Carpenter.

– “Matt Lucas, de Little Britain, critica ferozmente el cambio de imagen de ‘look de mamá’ de Millie Bobby Brown”, escrito por Bethan Edwards.

“Esto no es periodismo, es acoso”, condenó la artista.

Bobby Brown denuncia la falta de empatía

En palabras de Brown, “El hecho de que escritores adultos gasten su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo y mis elecciones es perturbador”. “Y, el hecho de que algunos de esos artículos están escritos por mujeres, peor aún”, agregó.

Criticó el hecho de que “siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil desbaratarlas por clics”, dijo refiriéndose a la prensa.

De acuerdo con Bobby Brown, “Las personas no soportan ver a una niña convertirse en mujer en sus propios términos, no en los de ellos”. “Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas poco realistas de personas que no pueden soportar ver a una niña crecer”, aseguró.

Firmemente aseguró que “No me avergonzaré por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido”.

“¿Por qué la reacción instintiva es decir algo malo en vez de decir algo bueno? Si eso te molesta, yo me pregunto: ¿qué les incomoda tanto?”, se cuestionó.

“Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por todas las jóvenes que merecen crecer sin miedo a que las destrocen por el simple hecho de existir”, dijo como reflexión final.

El acoso por parte de los medios al que se refiere Millie

“¿Qué se HIZO Millie Bobby Brown en la cara? Los cirujanos estéticos opinan mientras los fans dicen que la estrella de Stranger Things, de 21 años, parece ‘una década mayor’ en la alfombra roja”, titulaba el Daily Mail el 25 de febrero.

Una nota donde solo se les da espacio a las críticas negativas que personas en internet hicieron sobre el aspecto físico de Millie. “La actriz de 21 años fue declarada irreconocible mientras caminaba por la alfombra roja en el estreno de su película, ‘The Electric State’ en Los Ángeles”, consigna el medio.

Hace solo dos días Daily Mail publicó: “¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal? Los profesionales revelan que sus clientes de 20 años ‘estiran la piel rellenando demasiado sus rostros’ y ‘se transforman entre sí’ con los mismos retoques, mientras que los millennials toman ‘decisiones más inteligentes"”.

La bajada del artículo dice: “Desde que consiguió el papel de Eleven en Stranger Things en 2016, Millie Bobby Brown ha crecido ante los ojos de millones de personas. Pero casi 10 años después del debut del programa, la ex estrella infantil, que solo tiene 21 años, parece haber envejecido mucho más allá de su juventud”.

En el artículo titulado: “Matt Lucas, de Little Britain, critica ferozmente el cambio de imagen de ‘look de mamá’ de Millie Bobby Brown”, se menciona como el comediante Matt Lucas se burla irónicamente de la apariencia de la joven durante una cena con su familia.