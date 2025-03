Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbraron en la obertura de los Premios Óscar 2025 en el Dolby Theatre, con una presentación etérea que incluyó la interpretación de "Somewhere over the rainbow" detrás de un telón que simulaba un arcoíris. Grande lució un vestido rojo brillante y zapatos a juego, emulando a Dorothy de "El Mago de Oz", y durante su actuación con Erivo, se reveló un detalle sorprendente: un zapato de tacón rojo unido a su vestido, inspirado en un diseño de la firma Schiaparelli.