Selena Gómez se destacó en los Premios SAG Awards al recibir el galardón por Mejor elenco en una serie de comedia por "Only Murders in the Building", su primer premio del Sindicato de Actores. La artista también brilló por su elegante look, siendo elogiada por medios internacionales del espectáculo y revistas de moda.