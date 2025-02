Selena Gómez sorprende a sus seguidores en San Valentín con el anuncio de un álbum en conjunto con su prometido Benny Blanco, titulado "I Said I Love You First", el cual celebrará su historia de amor y será lanzado el 21 de marzo. El nuevo sencillo "Scared of Loving You" ya ha alcanzado gran popularidad en YouTube, ocupando el puesto número 8 en tendencias. El videoclip muestra la química única de la pareja, generando expectativas de que sea la canción ideal para una boda. El álbum contará con 14 canciones, y el anuncio fue compartido por Selena en Instagram.

Porque todos queríamos ver a Selena Gómez siendo feliz (…) y el momento ha llegado. La actriz, cantante y compositora sorprendió a sus fans este 14 de febrero, Día de San Valentín, con una noticia doblemente romántica.

Como recordarán, en diciembre de 2024 Selena anunció su compromiso con Benny Blanco, el reconocido productor musical que ha conquistado su corazón.

Y aunque al principio algunos dudaban de la relación, la pareja ha demostrado con creces lo felices que son juntos. Pero hoy llevaron su amor a otro nivel con una revelación que nadie esperaba, ¡un álbum en conjunto!

El nuevo álbum de Selena Gómez y Benny Blanco

El disco, titulado “I Said I Love You First” («Yo dije te amo primero»), es una celebración de su historia de amor y verá la luz el próximo 21 de marzo. Será lanzado bajo los sellos SMG Music, Friend Keep Secrets e Interscope Records, prometiendo convertirse en la banda sonora perfecta para los enamorados y, por supuesto, para los fieles seguidores de Selena.

Además, junto con el anuncio del álbum, Selena sorprendió a todos al lanzar simultáneamente un nuevo sencillo titulado “Scared of Loving You” («Miedo de amarte»).

Sumado a ello, a solo unas horas de su estreno, la canción ya se encuentra en el puesto número 8 en tendencias de YouTube, acumulando más de un millón de visualizaciones.

El videoclip, que ha emocionado a los fans, muestra a Selena y Benny Blanco en una escena íntima y romántica sobre una cama, capturando la química única de la pareja. La ternura y complicidad que transmiten han llevado a muchos seguidores a considerarla la canción perfecta para una boda.

¿Cómo fue el anuncio?

Mediante un post de Instagram, escribió lo siguiente: “Siempre los engaño chicos, mi NUEVO álbum “I Said I Love You First” con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/03. Nuestra primera canción, Scared of Loving You está disponible ahora en todas las plataformas de streaming”.

Ante ello, se supo que el álbum contará con un total de 14 canciones, y la última pista del álbum llevará por nombre “Scared of Loving You First”, que curiosamente fue el primer adelanto que conocimos de este proyecto tan especial.