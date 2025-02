José Luis Repenning contó una lamentable anécdota este lunes durante el matinal Tu Día, resulta que fue víctima de una estafa en el Día de los Enamorados.

De acuerdo con el periodista, todo ocurrió por Booking.com, un famoso portal para buscar alojamiento. Repenning quiso arrendar una cabaña en Papudo por el fin de semana del 14 de febrero, pero salió mal.

“Me meto a Booking.com, plataforma confiable, y la página dice: El pago se acuerda con el arrendador. (…)Y me dice que hay una alta demanda, así que me sugiere que deposite el 50%“, explicó en el programa.

“Cuando llego al sitio, no había cabaña, no había nada, no existía. Me estafaron“, agregó después, por lo que perdió la mitad del dinero que supuestamente tenía que pagar.

Según explicó, el supuesto dueño de la propiedad, le habría pasado una dirección falsa. “No había nada, estaba pelado. Me mandaron el mapa para llegar, vi todo. Insisto, en una aplicación que es supuestamente confiable”, reiteró.

No fue hasta que el arrendador dejó de comunicarse con él que supo que algo andaba mal. “Empecé a sospechar cuando iba en camino para allá porque le escribía y no me respondía. No me sorprendí, pero el problema es que era el fin de semana más potente del verano. No había nada”, contó.

Por último, el panelista de Tu Día, tuvo que pedir ayuda a un conocido quien le consiguió un lugar para quedarse, ya que esperaba poder pasar el fin de semana con sus hijos en la playa, que se encontraban vacacionando en Papudo con su madre.