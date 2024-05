La noche de este domingo, la protagonista del recordado docureality de Canal 13, “Perla, tan real como tú”, Perla Ilich mencionó en medio de una transmisión en vivo junto a la senadora Ximena Rincón sus intenciones de incursionar en la política.

Afirmando que buscaba alzar la voz lo por los niños chilenos y gitanos que viven en situación de calle, la gitana dijo: “Desde el partido Demócratas creo que se pueden cambiar (las cosas), por la gente humilde, por la gente de verdad. Próximamente, voy a estar en la plaza de Maipú, voy a avisar cuando voy a estar, y quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio“.

Sin embargo, solo horas más tarde la también emprendedora se retractó de lo dicho y salió a aclarar sus palabras a través de Instagram.

Ahí la figura de televisión cargó un texto donde aseguró: “No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú (para eso) hay que estar preparado, eso no es un chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas”, comenzó diciendo.

“Maipú tiene a su alcalde. Lo único que he tratado y trato de hacer es lograr alzar la voz por los niños chilenos y gitanos en situación de calle que no tiene nada que ver con eso, pero no acepto las críticas por ser gitana o no tener un título“, agregó en referencia a las personas que los comentarios que ha recibido por sus dichos.

A lo que sumó: “Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar ni criticar por redes”. Cabe mencionar que más tarde Perla Ilich eliminó la publicación realizada en su cuenta de Instagram.