Una joven chilena, identificada como Fran Urriola en TikTok, se ha vuelto viral en la plataforma luego de contar su historia: fue detenida en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Corea, a causa de una orden de detención pendiente desde el año 2012.

“Yo estaba en el aeropuerto para irme a Corea del Sur. Fui a PDI, entregué mi pasaporte, y la PDI me dice ‘¿Te suena alguna causa pendiente que tengas?’ Y yo ‘No"”, comenzó relatando la creadora de contenido.

Tras ello, Fran cuenta en sus redes que fue llevada a otra sala en el aeropuerto, donde le revelaron tener una causa pendiente por el “delito de desórdenes públicos el año 2012”, cuando aún era menor de edad.

Joven chilena fue detenida en el aeropuerto por causa pendiente del 2012

“El 2012, cuando tenía 14 años, me llevaron los Carabineros a la comisaría por asistir a una marcha donde hubo una barricada. Una marcha, en San Felipe“, detalló la influencer, agregando que ella ya había asistido a una audiencia en ese entonces, por lo que creyó que el asunto se había cerrado.

“Yo fui a una audiencia el 2013. Me acuerdo que el juez me hizo disculparme con mi mamá y con él, y me dijeron ‘Nunca más vas a una marcha’, y listo”, recordó la joven, situación que le contó a la PDI cuando se encontraban haciéndole el procedimiento correspondiente.

“Me dicen ‘No, hay una causa activa, tú tienes orden de detención y en este momento estás detenida. No vas a poder viajar‘”, contó Fran, situación que se concretó (la detención), y por lo que, según sus relato, debió pasar la noche en un calabozo.

La creadora de contenido utilizó su cuenta de TikTok para contar con detalles todo el episodio vivido, y video ya acumula más de medio millón de visitas. Debido a la insistencia de sus seguidores para conocer toda la historia, la joven compartió una segunda parte donde contó cómo finalizó todo.

“Lo que pasó fue que (el 2012) se abrieron dos causas: en el Juzgado de Menores, que fue donde fui yo (el 2013), y una causa en el Juzgado de Garantía. Nunca me enteré que se había abierto una causa en el Juzgado de Garantía“, reveló Urriola.

