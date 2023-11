La amante indiscutida de Halloween entre las celebridades es Heidi Klum, la modelo alemana que por años fue rostro de Victoria’s Secret. Desde entonces daba clase con su sensualidad en las pasarelas y sus sorprendentes disfraces para su fiesta anual.

Como un alien, como Jessica Rabbit y hasta como un gusano se ha podido ver a la también conductora de televisión en festividades anteriores y aunque parecía ser que nada podría superar al animal rastrero, su disfraz de pavo real de este año logró hacerle frente.

Como todos los años, Heidi mostró en su cuenta de Instagram casi todo el proceso de su disfraz, dejando pequeñas incógnitas de qué se trataba, lo que develó la noche de este 31 de octubre en su fiesta anual de Heidiween realizada en el club Marquee de Nueva York.

En colaboración con 10 artistas del Cirque Du Soleil, la modelo llegó vestida como un pavo real, para lo que se enfundó en un leotardo de terciopelo azul, además de una pieza postiza que simulaba la cabeza del ave.

En tanto, los artistas circenses se vistieron de verde, además de usar enormes abanicos simulando las plumas del llamativo pájaro. En posiciones bastante elaboradas y sostenida por uno de los acróbatas que simulaban la pompa del animal, Heidi Klum se alzaba entre ellos como el cuerpo del ave.

Algo que pocos notaron es que al igual que el año pasado, su marido, el cantante alemán Tom Kaulitz también participó del disfraz y lo hizo vestido como un huevo de pavo real.

La modelo además utilizó unos zancos de 30 centímetros aproximadamente para la fiesta en el exclusivo club nocturno, donde realizó un cambio de vestuario para dejar atrás las “plumas” y el leotardo de terciopelo enfundarse en un traje con transparencias pero en los mismos tonos de azul en la pedrería.

Tom Kaulitz as an egg for Halloween. https://t.co/x4VMK07r2U

— Pop Crave (@PopCrave) November 1, 2023