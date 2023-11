Robbie Williams confesó estar pasando por la andropausia, un fenómeno similar (no así equivalente) a la menopausia en mujeres. Tal condición implica la disminución de los niveles de testosterona en hombres cuando éstos ya sobrepasan los 40 años. Dicho estado lleva también a la baja de las capacidades sexuales.

El doctor Juan Martínez-Salamanca, coordinador del grupo de Andrología de la Asociación Española de Urología (AEU), explica: “La andropausia no debe entenderse como el cese de la producción de espermatozoides ya que los hombres conservan esta función durante toda su vida”.

“En todos los hombres, con la edad, la testosterona —la más conocida de las hormonas masculinas— se reduce, pero solo en algunos casos dicha disminución causa síntomas. Cuando estos aparecen, en términos médicos el diagnóstico es hipogonadismo de inicio tardío, comúnmente conocido como andropausia”, revela el médico al sitio CuidatePlus.

El cantante culpa en gran parte a su estilo de vida “fiestero” por “privarlo de hormonas esenciales”, pero, cabe aclarar que tal proceso orgánico ocurre naturalmente en algunos pacientes masculinos.

Robbie Williams confiesa estar enfrentando la “andropausia”

Previo a su cumpleaños número 50, el intérprete de Rock DJ confesó estar luchando contra la pérdida de cabello, disminución del deseo sexual, insomnio y letargia a causa de la andropausia.

En una exclusiva entrevista al medio The Sun, el compositor británico expresó: “El cabello se está adelgazando, la testosterona se ha ido, la serotonina no está realmente aquí y la dopamina se fue hace mucho tiempo (…). He agotado todo lo bueno de forma natural. Tengo la ‘manopausia"”.

Robbie, quien se encuentra casado con la actriz Ayda Field, ha hablado previamente de su disminución del deseo sexual.

La pareja se conoció hace años gracias a un amigo en común durante el tiempo en que el cantante batallaba contra la adicción a las drogas.

La relación escaló al siguiente nivel en 2010, cuando ambos decidieron casarse. “Somos empalagosamente cursis el uno con el otro. Estoy feliz, Ayda es increíble”, agregó el artista.