Los ataques lanzados este sábado por el grupo Hamas, actualmente en el gobierno de Palestina, en contra de Israel, no dejaron impasible al mundo artístico.

Y entre ellos, una de las personas de las que más se esperaba una reacción era de Gal Gadot, la última encarnación de la Mujer Maravilla en el universo DC, y cuya nacionalidad es precisamente, israelí.

La actriz, nacida en la localidad de Petaj Tikva, usó su cuenta en Instagram para publicar una estrella de David, el símbolo de su nación, y su repudio en contra de las incursiones de Hamas que ya han costado la vida a más de 700 israelíes.

“Yo apoyo a Israel y tú también deberías. ¡El mundo no puede sentarse a mirar cuando ocurren estos horribles actos de terror!”, espetó.

Su publicación obtuvo más de 850 mil “me gusta” en menos de 24 horas.

Recordemos que Gadot, de 38 años, no vivió en Israel hasta 2007, cuando concluyó sus estudios universitarios, sino que también formó parte del Ejército del país al realizar su servicio militar obligatorio de dos años.

“Pasas dos o tres años pero no se trata de ti, sino que aprendes disciplina y respeto”, indicó sobre el proceso a la prensa, que la vio ejercer incluso, como instructora de combate, conocimiento que ciertamente le ayudó más tarde en sus películas.

Otra famosa actriz de Hollywood que expresó su apoyo a Israel tras los ataques fue Jamie Lee Curtis. Sin usar palabra alguna, la protagonista de “Halloween” publicó una bandera de israel en su cuenta de Instagram.

Más dura fue la actriz y comediante Amy Schumer, quien hizo suyas las palabras del escritor israelí, Guy Oseary.

“Los judíos son el único grupo al que no se le permite defenderse. Esto no tiene nada que ver con la ocupación. Hamas no quiere terminar la ocupación: ellos quieren eliminar a Israel. Están financiados por Irán, que está tratando de destruir los acuerdos de paz”, sentenció.

Su publicación estuvo acompañada de un video donde se aprecia a un grupo de milicianos de Hamas secuestrando a jóvenes israelíes, incluyendo a una joven que es llevada en motocicleta mientras clama por su vida.