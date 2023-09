El último disco de Miley Cyrus está dando que hablar. En medio de la promoción de Used to be young (Solía ser joven, en español) el single que fue incluido en la reedición del álbum Endless Summer Vacation, la artista habló cómo conoció a su exesposo Liam Hemsworth.

De esta forma, la intérprete recordó a través de una serie de entrevistas publicadas en Tiktok, que se enamoró del actor, cuando fue elegido para hacer el papel de su novio en la película “La Última Canción”.

“Una vez que tuvimos terminado el libreto, era el momento de audicionar a todos los hombres para definir quién interpretaría a Will, mi novio en la cinta. Después de reducir el número de cientos, llegamos a los tres finalistas, y Liam era parte de ese pequeño grupo”, afirmó.

“Creo que uno de los elementos que hizo que esa película se sintiera tan especial fue ver a dos personas muy jóvenes enamorarse la una de la otra, lo que estaba sucediendo en tiempo real”, admitió durante la entrevista.

Igualmente, la artista destacó que “la química era innegable” en ambos. Sin embargo, luego de seis años de relación, Cyrus y Hemsworth se casaron en 2018, para separarse siete meses después.

Sobre su divorcio a los seis meses de compromiso, la protagonista de Hannah Montana aseguró en el Show de Howard Stern, que los problemas parecían nunca acabar. “Hubo demasiado conflicto. Cuando llego a casa, quiero que alguien me ancle. No me dejo llevar por el drama o las peleas”, contó en ese entonces.

Cómo nació Used to be young

En un video subido a sus redes sociales, Cyrus describió que “esta canción se trata de honrar a quien has sido, amar quien eres y celebrar en lo que te convertirás”, dijo al inicio del mensaje.

Y se explayó: “me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado y feliz cuando pienso en el futuro. Estoy agradecida con mis leales fans, quienes hacen mis sueños una realidad todos los días. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ustedes”, afirmó emocionada.