Hace un año, los medios estadounidenses confirmaron la separación después de 30 años, entre Billy Ray Cyrus y Tish, la madre de Miley Cyrus.

Desde entonces, las versiones apuntaban que la separación se dio en buenos términos, aunque al parecer hay un quiebre al interior de la familia de la exestrella de Hannah Montana.

En realidad, Tish volvió a comprometerse con el actor Dominic Purcell, reconocido mundialmente por interpretar a Lincoln Burrows en la serie Prison Break.

Un hecho que habría desencadenado una profunda crisis familiar de la intérprete de Flowers, pues los otros hermanos ,Noah y Braison, no estuvieron presentes en el enlace celebrado en Malibú.

Asimismo, en una publicación en redes sociales, Tish mostró una foto de ella y su esposo, junto a la frase: “Mil veces… Sí, Dominic Purcell”.

“Las cosas no podrían ir mejor para Tish y Dominic. Ella realmente siente que encontró a su alma gemela”, dijo una fuente a US Weekly.

Hay que resaltar que los hermanos mayores de Miley, Trace Cyrus, de 33 años, y Brandi Cyrus, de 35 años, estuvieron presentes en la boda de la matriarca.

Miley Cyrus serve as the maid of honor at Dominic Purcell’s wedding to Tish Cyrus.💍 pic.twitter.com/BxA7SPD91o

— Pop Faction (@PopFactions) August 20, 2023