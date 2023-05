Durante los años noventa, Bridget Fonda era la sensación rubia de Hollywood y tenía la industria del entretenimiento a sus pies.

Proveniente de una de las familias más connotadas de Hollywood, siendo nieta de Henry Fonda, hija de Peter Fonda y sobrina de Jane Fonda, el talento le corría por las venas.

Aunque comenzó su carrera cuando era una niña, pasando los 20 años logró comenzar a hacerse un nombre en una de las industrias más difíciles del mundo.

Sin embargo, cuando tenía 37 años decidió salir de Hollywood y llevar una vida más privada, desapareciendo por completo del público en 2001, cuando dejó de trabajar en el rubro familiar.

22 años después vuelve a estar en el ojo mediático, aunque no es su trabajo el que es noticia, sino que más bien su aspecto, algo que a muchos sorprendió.

Pertenecer a la familia Fonda en Hollywood significa que tienes un espacio en la industria cinematográfica, pero un espacio por le que tienes que trabajar constantemente para mantenerte.

Eso es lo que hizo Bridget Fonda, quien desde pequeña comenzó a trabajar en producciones audiovisuales.

Tenía solo 5 años cuando tuvo su primer papel en “Easy Rider” (Buscando mi destino). Sin embargo, no continuó en el rubro de la familia y privilegió sus estudios, que siempre la llevaron por el camino de la actuación.

Pasó por la Universidad de Nueva York, donde estudió actuación de método, y luego volvió a estar frente a las cámaras gracias “Partners”, en 1982, aunque ni siquiera tenía una línea en el guion.

Pero, desde 1988, cuando obtuvo su primer papel importante en Scandal, su carrera no paró y comenzó a trabajar incansablemente

Una carrera meteórica, donde tuvo que lidiar con los prejuicios de ser una “Fonda” en la industria del entretenimiento, pero también, afirmando en su talento que el trabajo que realizaba era bueno.

Eso la llevó a participar en películas como “El Padrino III” o “Jackie Brown” de Quentin Tarantino, donde compartió elenco con grandes actores como Robert De Niro, Samuel L. Jackson y Pam Grier, posicionándose en lo más alto de la industria, destacó La Vanguardia.

Su trabajo le valió nominaciones a reconocidos premios como los Globos de Oro y los Emmy. Sin embargo, eso no fue suficiente y un día, Bridget Fonda le cerró la puerta a Hollywood.

Corría el año 2001 y Bridget Fonda tomó una decisión que dejó atónitos a todos. Se retiró del cine y dio un paso a seguir una vida junto a su familia, alejada de las luces de su natal Los Ángeles.

La actriz conoció a Danny Elfman, el compositor y cantante norteamericano, responsable de las bandas sonoras de películas como la saga original de Spider-Man, Doctor Strange en el multiverso de la locura o el tema principal de la serie Los Simpson.

Fonda y Elfman, quien ya tenía dos hijas, Lola y Mali, comenzaron una relación que determinó que Bridget dejara su trabajo frente a la pantalla para dedicarse a formar una familia desde 2001, el último año en el que la actriz participaría en un proyecto.

A sus 36 años dejaba la industria para luego casarse con Danny Elfman y en 2005 dar la bienvenida a su primer y único hijo, Oliver.

Desde ese momento, Briget mantiene un perfil alejado por completo de los medios de comunicación y sólo se le pudo volver a ver en 2009, durante el estreno de “Bastardos sin gloria” de Quentin Tarantino, en 2009.

La familia reside en un rancho en la zona de California en Estados Unidos y rara vez se puede ver a la actriz públicamente. Pero, hace algunas semanas le tomaron fotografías que impactaron a muchos.

Cuando Bridget se retiró de la industria cinematográfica, tenía 36 años y aún no tenía hijos. Presumía una figura espectacular y era constantemente alabada por su belleza.

Sin embargo, los años para Fonda pasaron y su cuerpo vivió las consecuencias de aquello.

Por eso sorprendió tanto cuando el medio británico Daily Mail revelara imágenes que los paparazzi le tomaron a la actriz mientras estaba de compras.

