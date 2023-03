El actor chileno Pedro Pascal fue el invitado estelar del nuevo capítulo de "Hot Ones", webshow donde sus entrevistados deben responder preguntas a medida que degustan alitas de pollo con salsas picantes.

El actor Pedro Pascal fue el nuevo invitado del famoso webshow “Hot Ones”, donde sus comensales deben responder las preguntas del presentador Sean Evans comiendo alitas de pollo y degustando un diverso menú de salsas picantes, cada vez más intensas.

“Me pregunto cuánto de esto quedará atrapado en mi asombroso bigote”, bromeó el chileno-estadounidense en la entrevista, donde habló del éxito de “The Last of Us” y del reciente regreso de “The Mandalorian”.

Si bien en un comienzo el intérprete se mostró resistente al picor de las salsas, a medida que avanzaba el programa esto cambió radicalmente.

“Me dices que lo estoy haciendo bien y luego intentas matarme”, bromeó el chileno al probar una de las preparaciones más picantes de la sesión. “¿Puede alguien entrar aquí y dejar que lo muerda?… ¿¡Todavía tengo lengua!?”, agregó.

En el transcurso del diálogo, Pascal también habló de Nicolas Cages y sus propios gustos personales, todo esto mientras seguía lidiando con el escozor que incluso lo llevó a eruptar en el lapsus final de webshow.

Al ser consultado sobre si “Purple Rain”, de Prince, sería la canción que le gustaría que se escuchara en su funeral, señaló: “Es mi canción favorita. Es la canción más conmovedora”.

“Yo no fui a la iglesia. Me criaron HBO, (Steven) Spielberg y Prince. Para mí, ‘Purple Rain’ es la canción más catártica emocionalmente, la más sofisticada musicalmente que se me ocurriría”, dijo.

En el desenlace, cuando los vasos de leche ya no hacían efecto, Pascal terminó acudiendo a cubitos de hielo para frenar el calor de su frente. “Estoy aprendiendo dónde están todas las terminaciones nerviosas alrededor de mis labios”, bromeó.

Revisa a continuación la entrevista de Pedro Pascal en “Hot Lines”:r