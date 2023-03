Pedro Pascal sigue dando que hablar en las redes y los medios, y es que su éxito y popularidad no se detienen. El actor chileno esta semana volvió al puesto #1 en el ranking IMDB, la base de datos de películas más grande de internet.

Esta sería la tercera vez que Pascal alcanza este puesto, siendo la primera en 2019 tras protagonizar The Mandalorian y la segunda en 2021, luego de We can be heroes (Netflix), Wonder Woman 1984 (HBO Max) y la segunda temporada de The Mandalorian (Disney+).

Ahora y tras el estreno de The Last Of Us volvió al puesto, mientras que en tercer lugar se sitúa nada más y nada menos que Bella Ramsey, su coprotagonista en la serie.

Pedro Pascal en los Oscar

Asimismo, este jueves los Oscar anunciaron su selecto grupo de presentadores para el evento, quienes serán los encargados de nombrar a las películas y actores premiados durante la ceremonia, que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo.

Entre ellos se encuentra Pedro Pascal, que representará a Chile ante La Academia. Cabe recordar que, esta no sería la primera vez que un actor chileno presenta un premio en los Oscar, anteriormente lo hizo también la actriz Daniela Vega.

Igualmente, la noche de premiación coincide con el estreno del último capítulo de The Last Of Us, por lo que puede presumirse que el actor se perderá el lanzamiento.