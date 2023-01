Durante la noche del domingo, el príncipe Harry dio una serie de entrevistas para promocionar su autobiografía “En la sombra”, donde entregó nuevos detalles sobre su relación con la familia real y el quiebre con esta tras su matrimonio con Meghan Markle.

Así, por ejemplo, se refirió a su relación con su padre rey Carlos III y su hermano el príncipe William, con quienes afirmó no tener contacto desde hace mucho tiempo, así como también cómo príncipe de Gales y su esposa Kate Middleton recibieron a Markle bajo los estigmas de estereotipos.

Pero sus declaraciones fueron en aumento al decribir a la reina consorte Camilla como “peligrosa” en su búsqueda de limpiar su imagen, y la creencia que tuvo por años de que su madre, Diana de Gales, había fingido su muerte para escapar de los medios.

En conversación con ITV, Harry admitió que siempre ha tenido una relación lejana con su hermano mayor y que, tras la muerte de su madre, se desenvolvió una “rivalidad” entre ellos.

En su entrevista con Tom Bradby, el príncipe incluso aseguró que su hermano se molestó con él por haber llevado barba durante su boda con Meghan, pese a que la Reina Isabel le concedió permiso, puesto que él le explicó que la sentía como un “escudo para su ansiedad”.

“Creo que mucho de esto tiene que ver con él como heredero y yo su reemplazo, pero también hermano mayor/hermano menor. Hay un nivel de competencia allí”, dijo.

Agregó: “Y nuevamente, al escribir esto, recordé que William tenía barba y que la abuela y otras personas, las que debían contarle, le dijeron que tenía que afeitarse”.

Harry, también aseguró que creyó que con la llegada de Markle, su relación se podría acercar ante una posible unión entre la actriz y Kate Middleton.

Sin embargo, eso jamás ocurrió. Esto, explicó, debido a los estereotipos promulgados en la prensa sobre Meghan por ser “americana, actriz, divorciada, mestiza”, los que actuaron como “una barrera” que impidió a William y Kate pudieran “acogerla”.

Su hermano mayor, según afirma, llegó a agredirle tras discutir con él sobre su esposa estadounidense por calificarla de “grosera” y “abrasiva”.

