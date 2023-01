Tras documentales y explosivas entrevistas, el príncipe Harry relatará en su autobiografía cómo sus relaciones familiares se fueron abajo tras el inicio de su relación con Meghan Markle, relatando, que fue atacado por parte de su hermano, el príncipe William.

El extracto, que publicó en exclusiva el diario británico The Guardian, menciona que todo ocurrió en su hogar en Londres durante el año 2019. Entonces, de acuerdo a lo relatado por Harry, el heredero a la corona llamó a Markle “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

En el libro, llamado Spare, el menor de los hijos de Carlos III asegura que su hermano solo repetía lo que la prensa británica escribía entonces, por lo que ambos hermanos tuvieron una disputa.

Sin embargo, el altercado fue poco a poco subiendo de nivel. Hasta que, asegura Harry, William “me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo”, quedando herido en su espalda.

De acuerdo al relato, William había llegado hasta el inmueble para hablar sobre las múltiples polémicas que llevaba la prensa sobre los recién casados, apuntando que el príncipe ya venía enojado.

Así, tras las críticas de William con Meghan, Harry lo acusó de repetir la narrativa de la prensa como un loro, y que esperaba algo mejor de él.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Harry aseguró que William actuaba como un heredero, y que era incapaz de comprenderlo al no querer ser un repuesto.

Los gritos se transformaron en insultos, a lo que, en un intento conciliador, William afirmó que solo intentaba ayudar. “¿Me hablas en serio? ¿Ayudarme? Lo siento, pero, ¿es así como llamas a todo esto?”, habría respondido Harry de acuerdo a su relato.

Su respuesta, escribe, acabó colmando la ira de William, quien habría maldecido y dirigido directamente hacia él. Harry, asustado por la reacción, habría huido hacia la cocina, siendo perseguido por su hermano mayor.

El relato de Harry sobre el ataque de William

De acuerdo al duque de Sussex, en la cocina reaccionó a entregarle un vaso con agua, asegurando que no podían hablar con William en ese estado.

Entonces, en el libro, Harry asegura que su hermano “dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido”.

“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, escribió.

Asimismo, Harry destacó que su hermano lo habría instado a golpearlo de vuelta, recordando sus peleas en la niñez. Sin embargo, el duque de Sussex solo reaccionó a pedirle que se fuera.

William habría regresado poco después “luciendo arrepentido y disculpándose”. Al irse, el duque de Wales le habría dicho a su hermano que “no era necesario” que Markle supiera de aquel episodio.

De acuerdo al libro de Harry, este no le dijo nada a su esposa hasta que la misma actriz dio cuenta de “rasguños y moretones” en su espalda. Sobre el ataque, Marke “no estaba tan sorprendida ni tan enojada, estaba terriblemente triste”.

El príncipe Harry y la sombra de ser el “repuesto”

De acuerdo al medio británico, el príncipe Harry acabó centrando su libro en el propio resentimiento que tuvo por la familia real al ser considerado un “repuesto” para el trono, asegurando que tiene dicho título desde el día de su nacimiento.

Es por esto mismo que su libro se llama Spare, la palabra “repuesto” traducida al inglés.

Asimismo, aseguran que el relato de Harry está plagado de momentos íntimos de la familia real, tanto de conversaciones familiares como cuando narra que fue atacado por el príncipe William.

Además del libro, Harry tendrá una espera entrevista con ITV News, donde, en un adelanto, aseguró que “me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano”.