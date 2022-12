El multimillonario y dueño de Twitter, Elon Musk, decidió cancelar la cuenta del rapero estadounidense Kanye West a un mes de su regreso a la red social. El motivo de su nueva salida se debe a la incitación a la violencia.

La salida del músico, que actualmente responde al nombre de Ye, fue anunciada por el propio Musk luego de que West publicara una imagen en su perfil de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David.

“Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, expresó el propietario de la red social, en la que el perfil del rapero aparece cancelada.

Esta no es la primera vez que el artista es suspendido en esa red social recientemente adquirida por Musk. El músico había sido baneado por los dueños anteriores de Twitter y volvió a inicios de noviembre.

La suspensión se produce después de que West alabara a Adolf Hitler en una entrevista publicada este jueves en el blog de extrema derecha “Infowars”, en la que negó la existencia del Holocausto e hizo comentarios antisemitas.

En aquella entrevista transmitida en streaming, West apareció con el rostro completamente cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes.

Kanye on Alex Jones:

