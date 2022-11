Luego de que su cuenta de Twitter fuera bloqueada por la administración anterior, Kanye West, regresó a la red social este jueves y lo hizo con varias publicaciones, en una de ellas aseguró que realizará un particular “ayuno”.

El cantante, que ha estado en el centro de la polémica hace varios días luego de realizar comentarios antisemitas en la mencionada plataforma, retornó a ella comunicando que no hablará por un mes.

“No voy a hablar con nadie por un mes”, escribió West junto a una imagen donde especificaba en qué consistía su abstinencia.

“Estoy tomándome 30 días de limpieza. Un ayuno verbal, sin alcohol, sin películas para adultos, sin relaciones sexuales”, escribió Kanye West.

Sin embargo, afirmó que su Twitter seguirá encendido, por lo que su “ayuno verbal” no llegará hasta la plataforma.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo

— ye (@kanyewest) November 3, 2022