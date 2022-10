La modelo estadounidense Kim Kardashian tendrá que pagar 1,26 millones de dólares tras una multa de la Comisión de Bolsa y Valores. Esto por haber anunciado ilegalmente criptomonedas a través de sus redes sociales.

El órgano gubernamental informó el lunes en un comunicado que la celebridad acordó resolver los cargos y cooperar con la investigación en curso.

La orden de la SEC determina que Kardashian no reveló que le pagaron 250.000 dólares por una publicación en su cuenta de Instagram sobre los tokens EMAX, un producto de seguridad de criptoactivos que ofrece la compañía EthereumMax.

La publicación de Kardashian contenía un enlace al sitio web de EthereumMax. Allí la web brindaba instrucciones para que los inversores potenciales compraran tokens EMAX.

“Este caso es un recordatorio de que, cuando celebridades o personas influyentes respaldan oportunidades de inversión, incluidos valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

El caso de Kardashian, añadió, también sirve “como un recordatorio para las celebridades y otras personas de que la ley los obliga a revelar al público cuándo y cuánto se les paga para promover la inversión en valores”.

Según las leyes federales de valores: cualquier celebridad u otra persona que promueva una criptomoneda debe revelar la naturaleza, la fuente y el monto de la compensación que recibió a cambio de la promoción.

