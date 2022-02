Cuando en 2019 circularon las primeras imágenes de una consolidada actriz, caminando con evidente dificultad debido a la esclerosis múltiple, todos sintieron que una estrella se apagaba de a poco por esta enfermedad. No era para menos. El diagnóstico de Selma Blair cambió su mundo y el de su pequeño hijo. Pero no estaba dispuesta a dejar de luchar. Resurgir, parece ser su lema.

4 años han pasado de las criticadas escenas captadas por un transeúnte. Muchos dejaron sus descargos en el video subido a Youtube, por mostrar “indolencia” a la hora de grabarla. Selma, le devolvió el saludo de forma amable. Apenas podía caminar y sostener su café, antes de subir a una camioneta que la esperaba.

Su reacción afable da cuenta de porqué, más adelante, la gallarda actriz decidió inmortalizar su lucha contra la esclerosis múltiple en el documental “Introducing, Selma Blair” (Presentando a Selma Blair), estrenado en octubre del año pasado.

Medios como The New York Times la entrevistaron en la víspera del estreno. Afectada física y neuronalmente, la actriz que encarnó a Cecile, en el inolvidable film Cruel Intention (Juegos Sexuales), reconoció que no era capaz, 4 meses atrás, de hilar sus ideas. La enfermedad la tenía tan afectada que no sabía cómo conectar su cuerpo y su cerebro.

“Me asusta mucho que, en mi cabeza, tengo el estigma de que no podré lograr que funcione la coordinación entre mi mente y el cuerpo. Cuando sienta que estoy flaqueando, usaré la comedia para defenderme”, le dijo al periodista del referido medio.

Su tenacidad, no obstante, la llevó a contar su historia en el largometraje dirigido por Rachel Fleit: la de una mujer que sufre de alopecia universal (enfermedad autoinmune que deriva en la caída de cabello) y que entiende el mundo de Selma.

“Ser una mujer calva me ha dado un acceso único a cierto tipo de dolor emocional. Ya no me asusta, y me siento preparada para entender a las personas que experimentan eso”, reveló Fleit.

Tanto ella, como Selma, encontraron la conexión para mostrarle al mundo que vivir con una condición como las que enfrentan, no es sinónimo de derrota. Luchar por otros las mantiene en la causa.

El hijo de Blair, Arthur Saint Bleick, es, no obstante, su razón principal.

“‘Dios no lo quiera, si no lo logro, Arthur tendrá un diario en video de lo que pasé. Nunca tendrá que preguntarse si me rendí. Sabrá que luché mucho para estar a su lado’”, reveló la actriz y amiga de Selma Blair, Sarah Michelle Gellar, cuando le explicó el por qué de su decisión de exponer su día a día con esclerosis múltiple.

El camino ha sido largo. Pero, según sus propias palabras, lo está logrando de una forma que raya en lo milagroso, sin dejar de lado el paso firme de una mujer respetada en Hollywood por su talento.

Selma Blair y la esclerosis múltiple: de marchitarse poco a poco a una increíble recuperación

Habían pasado varios meses desde que los fans de Selma Blair se preguntaban qué era de su estado físico y emocional, al lidiar con la esclerosis múltiple.

La respuesta vino desde la propia actriz. A inicios de este 2022 publicó un video en su cuenta de Instagram, con casi 3 millones de seguidores, en los que informaba de su condición actual, una que dista mucho de la que paparazzis y uno que otro fan se dedicó a grabar en las calles, cuando ella apenas no podía caminar.

“Estoy muy feliz porque estos días no están siendo dolorosos. Algunas personas sí los tienen, pero yo lo llevo bien, aún mejorando, pero sintiéndome mucho mejor. Y así es como van mis días a menudo”, informó a sus fans, quienes la llenaron de mensajes positivos y de aliento para que siga en pie su recuperación.

Agregando la dosis de humor que la caracteriza, la actriz mostró las atenciones que recibe en su habitación, además de los aparatos médicos que la ayudan con la enfermedad. En el registro muestra a uno de estos, al que ha bautizado como WALL-E, en referencia al pequeño y héroe robot con la misión de hacer el bien en lo que queda de un destruido planeta. Toda una metáfora en la vida de Selma.

Blair muestra en el video que la lucha continúa en pro de su recuperación, a la cual se suma un tratamiento con células madre que inició en 2019. No obstante, muestra los remedios que debe ingerir, entre estos el que identifica como “Benadryl”, tal como parte de su desayuno y su vida “de lujo” en su habitación. Una dosis de humor, en momentos de dolor e inyecciones.

Recientemente, y como saludo del día de San Valentín, Selma compartió una conmovedora estampa con su perro Scouters, quien la ha acompañado en los momentos más complicados desde su padecimiento. Se trata del can de la familia Blair, pero que ella se apropia sin ningún reparo.

“Lenguas afuera. 👅 Blair y Scout están afuera. 💁🏼 Scouters ama el hielo y los agradables abrazos. Estamos muy felices de tenerlo, aunque en realidad es solo mío. 💁🏼 Este gran cachorro es mi verdadero San Valentín ♥️ Feliz 💕 fin de semana”, escribió en su cuenta de Instagram, que rápidamente recibió la respuesta de su público.

Selma se muestra enfocada, desde su trinchera física y emocional, para seguir luchando con la enfermedad que, según datos consignados por Infobae, sólo en 2015 afectó a 2.3 millones de personas en todo el mundo.

De ahí que, la mujer que fue captada con la dificultad de caminar, afirme sus pasos en la utilidad de un documental sustentado por su fama. Pero, por sobre todo, con el objetivo específico de ayudar a quienes transitan por el doloroso sendero de la esclerosis múltiple.

“Estoy encantada de tener alguna plataforma. De ninguna manera estoy diciendo que estoy hablando por todas las personas en esta condición o cualquier condición de enfermedad crónica. Estoy hablando de mi historia y yo creo que ayuda a abrir la puerta para que otras personas se sientan cómodas en contar sus historias. Estoy encantada de tener esto”, afirma en su película.