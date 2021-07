En octubre de 2018 la actriz Selma Blair de 49 años impactó con una noticia: fue diagnosticada con esclerosis múltiple, mientras contaba su desgarradora experiencia con la enfermedad.

“Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que puedo”, escribió la actriz en esa oportunidad a través de una publicación.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central), provocando serios daños a la calidad de vida de las personas.

Ocasiona muchos síntomas diferentes, como pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación. Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden tener graves síntomas crónicos que nunca desaparecen, explican desde Clínica Mayo.

Ahora, la actriz de Legalmente Rubia, compartió a través de sus redes sociales un video donde logra montar a caballo, luego de tres intensos años en tratamiento.

“Lo hice. Me quedé quieta y cabalgando. Realmente estoy orgullosa de estar recuperándome y aprendiendo y concentrándome. Al menos en mi amado caballo, el Sr. Nibbles, con Kelly entrenando mi cuerpo y mi confianza”, escribió la actriz junto a un video.

Su publicación recibió cientos de comentarios por parte de sus ex compañeros de elenco, a lo que la actriz señaló que continuará el proceso por que quiere “estar a la altura de las circunstancias”.