En octubre de 2018, la actriz estadounidense Selma Blair reveló que padece esclerosis múltiple y ofreció una visión de su vida con la enfermedad.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central), provocando serios daños a la calidad de vida de las personas.

“Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda”, escribió en ese momento.

A casi tres años de eso, la intérprete lanzó su documental Introducing, Selma Blair, sobre su inspiradora batalla, en el festival SXSW 2021, al que asistió BioBioChile.

“Esto es lo que sucede que no quiero que la gente vea”, dice Blair durante una entrevista que aparece en el filme y en el que queda de manifiesto sus problemas de habla y movimientos.

La cinta también muestra el día a día de la actriz y cómo va progresando la enfermedad, pues recordemos que uno de los síntomas de la Esclerosis Múltiple es la Disfonía espasmódica, una enfermedad neurológica que se produce como consecuencia de la alteración en el control motor laríngeo y que provoca dificultad para hablar.

Muchas de las imágenes son archivos personales de la actriz, tomados con su teléfono, mezclados con otros profesionales.

“El documental es difícil de ver en esos momentos, como sucede en las escenas del video diario grabado con el teléfono de la actriz, mientras ella yace llorando y postrada en la cama, su cuerpo es un estremecimiento de dolor congelado”, aseguró la revista Variety.

“Selma dice al comienzo de la película: ‘Ahora solo quiero ser una mejor persona’. La forma en que ella es una mejor persona es realmente sirviendo al mundo, compartiendo lo que está pasando con especificidad y honestidad”, aseguró la directora Rachel Fleit al portal Deadline.

“Creo que los comentarios y las personas que le dicen: ‘Eres tan honesta acerca de lo que estás pasando, y eso me está ayudando también’, fueron el combustible que la mantuvo en marcha durante tiempos realmente, muy difíciles”, añadió.

El documental se lanzará a finales de este año en Discovery +, y se adentra en el viaje físico y emocional de la actriz desde que recibió al diagnóstico hasta el cuidado de su pequeño hijo, pasando por el trasplante de células madre al que se sometió para retrasar el progreso de la enfermedad.

“Todos los que entrevisté sobre Selma dijeron que ella es el tipo de persona que lo haría (el trasplante) si eso significara que iba a ser un poco mejor cada día y estar allí para su hijo”, comentó Fleit. “Y realmente vi eso en ella. Ella es una persona que simplemente lo hará”, añadió.

Blair afirmó que comenzó a tener síntomas luego del nacimiento de su hijo en 2011, e hizo todo lo posible para manejar la intensa fatiga, angustia emocional y pérdida de control físico que traía la enfermedad consigo. Pero ésta no fue diagnosticada formalmente hasta agosto el 2018.