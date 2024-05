La agresión de un técnico a un guarda líneas en la Premier League de Gales ha provocado repudio en el fútbol europeo, luego de que se conociera que el juez golpeado tiene 17 años.

Todo ocurrió en el duelo entre Amlwch Town y Penrhyndeudraeth, en el que los locales ganaron 8-0, y donde pese al resultado el estratega del equipo vencedor estaba disconforme con el cometido de los referís

De acuerdo a Marca, el juez cumplía con su labor cuando, repentinamente, el entrenador local le dio un golpe de puño en la cara.

El árbitro asistente cayó noqueado al suelo, reaccionando después de unos segundos. Finalmente, fue atendido por el cuerpo técnico rival.

Viralizado el video, la policía de Gales inició una investigación y la la Asociación de Fútbol de la Costa del Norte de Gales (NWCFA) entregó los antecedentes a las autoridades.

“En el fútbol no hay lugar para esto”Fútbol , dijo Noel Mooney, director de la NWCFA.

El Amlwch Town también reaccionó, aunque con un escueto comunicado: “Dado que hay más investigaciones pendientes, no sería apropiado que hagamos comentarios en este momento”, indicaron desde el club del entrenador agresor.

Shithouse with a sucker punch if the @Cymru FA had anything about them he would get a lifetime ban. pic.twitter.com/5AS31D0jcb

— Pedro Griff (@realpetetwm) May 1, 2024