Varios han sido los libros que se han adentrado en la vida de Lucía Hiriart, fallecida esposa del dictador Augusto Pinochet. La mayoría de ellas hacen eco de su fuerte carácter, estilo conservador y relación con el militar.

En este aspecto, pocos saben que Hiriart tuvo un conflicto bastante particular con el mundo del espectáculo en 1985, cuando se mostró contraria y terminó impidiendo la venida del grupo británico Queen a Chile.

Aquello fue develado en 2011 en un documental de la BBC, donde se indicó que ese año la banda liderada por Freddie Mercury llevaba a cabo una gira por Sudamérica en el marco del The Works Tour, que contemplaba Chile.

Todo indica que el recital en suelo nacional estaba confirmado, pero la primera dama de ese entonces detuvo todo luego de criticar públicamente los videos del grupo, en específico de I want to break free.

De acuerdo a lo que publicó el escritor Joaquín Barañao en el libro Historia Freak de la Música, en ese momento Hiriart dio aviso de aquello a la Junta Militar.

“A Chile trataron de ir en enero de 1985. El Estadio Nacional estaba reservado para el 24 de enero. Pero hubo que suspender. El país pasaba por esos años por una dictadura militar y Margarita Riofrío, la esposa del almirante de la Armada José (Toribio) Merino, se escandalizó tanto por la cabellera de May como por el video de I want to break free, en que aparecen disfrazados de mujeres, imitando los personajes de Coronation Street, una telenovela británica (en el caso de Mercury, sin tomarse la molestia de afeitar el bigote). A su juicio, Mercury propiciaba la homosexualidad entre jóvenes”, detalló.

Queen nunca visitó Chile con su formación original, compuesta por Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor.

May y Taylor tocaron en suelo nacional en 2008, en ese momento el vocalista fue Paul Rodgers. En 2015 los músicos regresaron en un nuevo show, que tuvo a Adam Lambert como voz principal.