Una compleja revelación hizo esta semana la destacada presentadora estadounidense Oprah Winfrey, quien confesó que fue violada varias veces, y por diversos miembros de su familia, durante su infancia.

A su vez, señaló entre lágrimas que quedó embarazada a los 14 años de edad a raíz de tales vejaciones.

“A los 9, 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó”, dijo Winfrey en “The me you can’t see” (Lo que no ves de mí), programa sobre salud mental que estrenó junto al Príncipe Harry en Apple TV.

“No sabía qué era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”, agregó.

A su vez, reveló que otros miembros de su familia también abusaron de ella, y que un tío la dejó embarazada a los 14 años. La bebé, recordó Oprah, falleció días después.

“No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas”, señaló.