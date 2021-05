Con una imborrable sonrisa, el actor transgénero Elliot Page celebró su nuevo cuerpo con una foto en Instagram, donde aparece con traje de baño.

“Bebé trans en su primer traje de baño”, escribió junto a la foto donde se le ve posando sin polera junto a una piscina.

Se trata de la primera imagen de este tipo del actor tras someterse a una cirugía a principios de este año, donde se le extirpó el tejido mamario (mastectomía subcutánea), algo que había comentado en una entrevista con la revista Time.

En ese momento, el intérprete describió la cirugía “como algo que, para él, ha hecho posible que finalmente se reconozca a sí mismo cuando se mira en el espejo, brindándole la catarsis que ha estado esperando desde el ‘infierno total’ de la pubertad”, según narró la revista.



“Ha transformado completamente mi vida”, afirmó, agregando que gran parte de su energía se gastó en sentirse incómodo en su propio cuerpo.

Más tarde, Page explicó en otra entrevista con Oprah Winfrey, que él decidió hablar de la cirugía para que la gente supiera el cambio en su vida.

“Quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de muchas personas”, sentenció.

“Hay tal ataque a la salud trans en este momento, cuando además hay una gran falta de acceso a ella, y hay personas trans que ni siquiera quieren ir al médico”, dijo.

Elliot reveló públicamente ser un hombre transgénero en diciembre del año pasado, tras lo cual ha hablado abiertamente de su transición en varias oportunidades.