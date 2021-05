La cantante Billie Eilish acaparó titulares en todo el mundo tras aparecer en la portada de revista British Vogue, con un look completamente diferente al que le conocíamos.

En las imágenes la intérprete de 19 años luce un con corset hecho a medida y medias transparentes, dejando entrever el tatuaje que tiene en el costado, el cual, en palabras de la misma cantante, no quería que este fuera conocido por sus fanáticos.

Pero más allá de las fotos, la artista también habló sobre el abuso a menores, y reconoció haber sido víctima de este. Sus declaraciones se enmarcaron en la promoción de su nuevo single Your Power, el cual aborda las relaciones abusivas entre menores de edad y adultos.

“[La canción] realmente no se trata de una persona. Podrías pensar, ‘es porque ella está en la industria de la música’, no amigo. Está en todas partes”, comienza la artista. “No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y los hombres también: se aprovechan de los niños pequeños constantemente”, sentenció.

“No solía entender por qué importaba la edad. Y, por supuesto, te sientes así cuando eres joven, porque es lo ‘más viejo’ que has estado en la vida, pero la gente olvida que puedes crecer y darte cuenta de toda la mierda jodida en la que estabas cuando eras más joven”, continuó.

“No importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres. Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación con menores de edad: las niñas que tenían mucha confianza y voluntad fuerte se encuentran en situaciones en las que dicen, ‘Dios mío, ¿soy la víctima aquí?’. Y es tan vergonzoso y humillante y desmoralizante estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que me están abusando en este momento”, agregó.

Según la revista, “esto le pasó a Eilish cuando era más joven”. Si bien la estrella de la música aseguró que los “detalles son de ella” y no quiso dar nombres, sí dijo que no fue alguien en la industria de la música.

Según la revista, Billie no quiere revelar la identidad pues cree que “fijarse en él como algo excepcional socavaría su punto sobre la naturaleza sistémica del abuso”.

Finalmente la artista se anticipa a las críticas que podría recibir por compartir su historia junto a sus fotos. “‘¿Te vas a quejar de que se aprovecharon de ti cuando eras menor de edad, pero luego muestras tus pechos?’. ¡Sí, lo haré hijo de puta! Voy a hacerlo porque no hay excusa”, cerró.