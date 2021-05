“Se trata de lo que te hace sentir bien”. Ese fue uno de los tantos comentarios potentes que la cantante Billie Eilish dijo a la revista British Vogue.

La intérprete de 19 años, se expresó sobre temas relacionados con el ‘body positive’, el feminismo y cómo el cuerpo femenino es percibido por las personas.

En esta ocasión, la joven es la protagonista de la portada de dicha revista, donde se ve luciendo un body con corset hecho a medida y medias transparentes, dejando entrever el tatuaje que tiene en el costado, el cual, en palabras de la misma cantante, no quería que este fuera conocido por sus fanáticos.

La idea de esta sesión era mostrar a Billie Eilish como nunca la habíamos visto antes, manteniendo la esencia de la cantante que la ha hecho tan popular a su corta edad.

“Literalmente, nunca he hecho nada en este ámbito. Ya sabes, además de cuando estoy sola y toda esa mierda”, dijo Billie a la revista.

Este proyecto se une a un pronto lanzamiento de una canción de la artista, en la cual habla de enfrentar a los abusadores que explotan a las niñas menores de edad. “Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto”, señala la artista.

Sobre la canción, para la cantante estadounidense “se trata de lo que te hace sentir bien. Si quieres operarte, hazlo. Si quieres usar un vestido que alguien piensa que te ves demasiado grande, a la mierda, si sientes que te ves bien, te ves bien”.

“Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y aprovecharlo. Ya no me voy a permitir que me posean”, declaró la cantante sobre la confianza y el consentimiento.



En cuanto a su cambio de look, la joven dejó atrás su cabellera oscura con mechones verdes, para dar paso a un rubio platinado. “De alguna manera me siento más como una mujer”, expresó.

Usualmente, vemos a Billie con ropa ancha y zapatillas, también como una forma de ocultar su cuerpo de comentarios lascivos, como ella misma ha dicho en algunas ocasiones. “Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión”, puntualiza.