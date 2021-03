La actriz Katie Leung, conocida por interpretar a Cho Chang en la saga ‘Harry Potter’, denunció que sufrió ataques racistas y acoso mientras filmaba dichas películas.

Leung contó su experiencia en una entrevista, donde además relató que eran los propios fanáticos quienes posteaban duros comentarios en su contra. La artista escocesa de ascendencia china tenía 16 años cuando debió enfrentar estos sucesos.

En esa época, la actriz puntualizó en que desde la producción le advirtieron que negara dichos ataques durante las entrevistas y que omitiera lo que estaba sucediendo, todo causado por sus orígenes asiáticos, según consignó el medio NBC News.

Según el medio, los ataques habrían empezado poco después de que se anunciara que interpretaría a Cho Chang en la cuarta entrega, ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’, situación que continuó repitiéndose en las películas posteriores.

La actriz de 33 años, señaló que comenzó a buscar en Google qué decían sobre ella y su personaje, cuando se encontró con un sitio web hecho por fanáticos de la saga, donde escribían comentarios negativos hacia ella. “Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y sí, fue mucha mierda racista”.

Cuando Katie Leung fue contratada para interpretar a la estudiante perteneciente a la casa ‘Ravenclaw’, no tuvo ningún ensayo o consejos sobre cómo tratar a la prensa o presentarse en las entrevistas.

Además, contó que cuando habló sobre el supuesto sitio web donde hablaban de ella, le dijeron que “no hemos visto estos sitios web de los que habla la gente. Y sabes, si te preguntan sólo di que no es cierto, que no está sucediendo”, aunque no especificó quién le dio esta respuesta.

Actualmente, Leung continúa con su carrera de actriz, trabajando en series como ‘The Foreigner’ (2017) y ‘Strangers’ (2018).