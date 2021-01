El reconocido y carismático actor norteamericano Mark Hamill utilizó sus redes sociales para referirse al final de la segunda temporada de The Mandalorian.

Recordemos que en los últimos minutos del episodio 16 o 2×08 de la serie aparece un joven Luke Skywalker, mostrando a un rejuvenecido Hamill.

Luke tiene una pelea contra droides del ex Imperio, que es un homenaje a la icónica escena final de Darth Vader en la película Rogue One.

Luego, se encuentra con Grogu (Baby Yoda) y se lo lleva para entrenarlo, dejando atrás a un emocionado Din Djarin (Pedro Pascal).

A través de su cuenta oficial en Twitter, el intérprete mostró su felicidad por este cameo, agradeciendo de paso a los productores por este “regalo”.

“A veces, los mejores regalos son los más inesperados y algo que nunca te diste cuenta de que querías hasta que te lo dieron”, escribió el actor. “Gracias Jon y Dave”, agregó, aludiendo a Jon Favreau y Dave Filoni.

Sometimes the greatest gifts are the most unexpected and something you never realized you wanted until it was given.#ThankYouJonAndDave 🙏 pic.twitter.com/4nNjSvbvIN — Mark Hamill (@HamillHimself) December 30, 2020

Anteriormente, poco después de que se emitiera el capítulo, Hamill ya había tuiteado con su característico humor: “¿Han visto algo bueno en televisión últimamente?”.

Seen anything good on TV lately? — Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020

A su vez, afirmó que fue un “milagro” el hecho de que su participación en The Mandalorian no se hubiese filtrado, permaneciendo en secreto por más de un año.

“El hecho de que pudiéramos mantener mi participación en secreto durante más de un año sin filtraciones es nada menos que un milagro. ¡Un verdadero triunfo para los que odian los spoilers en todas partes!”, indicó.

Cabe destacar que pese a que en los créditos figura un doble de cuerpo, el actor fue rejuvenecido mediante técnicas digitales.