En las últimas semanas diversos usuarios han reportado que pese a que las Apps de transporte otorgan diversas alternativas de pago, los conductores estarían condicionando los viajes al pago en efectivo.

De lo contrario -es decir, de optar el usuario por el pago con tarjeta de crédito- cancelan la carrera.

De acuerdo a dos conductores asociados a Uber que fueron consultados por BioBioChile, lo anterior radicaría en los tiempos: la transferencia tras el pago sin contacto demora -según indicaron- más de una semana.

Por ello, argumentó uno de los conductores consultados y que presta servicios en la región del Bío Bío, les “acomoda” más la liquidez “inmediata”.

Tras recabar varios reclamos, algunos de ellos en redes sociales, también circula otra teoría: conductores que no están bancarizados -por estatus migratorio no regularizado- y al suscribirse para ser conductores de una App y tener que registrar una cuenta para recibir los posteriores pagos, registrarían una cuenta prestada.

Por tanto, al momento de los pagos por parte de la App deben “negociar” eso con el tercero que lo recibe.

Esta situación no sólo está generando quejas de los usuarios, sino también hechos de violencia: un pasajero que utilizó la aplicación Beat denunció haber sido apuñalado por un conductor.

La agresividad de este último se desató tan solo minutos después de haber iniciado el viaje, cuando la víctima verificó haber ingresado su tarjeta bancaria para efectuar el pago.

El chofer lo comenzó a increpar para que le pagara en efectivo y lo atacó con un arma blanca.

BioBioChile se contactó con Uber -la primera App de este tipo que comenzó a operar en Chile- para conocer alguna cifra asociada a los métodos de pago más utilizados en el último tiempo, registro de reclamos al respecto, tiempo de pago a los choferes que reciben pago mediante tarjeta, entre otros datos, pero no obtuvo respuesta.

En tanto desde Beat en las últimas horas, al ser consultados por la agresión que sufrió el usuario que optó por pago con tarjeta por sobre el efectivo, señalaron rechazar categóricamente la situación.

“Desde que recibimos la alerta y siguiendo el protocolo de seguridad, bloqueamos inmediatamente al usuario conductor y nos contactamos con el afectado para entregarle el soporte necesario junto a información requerida para la denuncia”, puntualizaron.

Uber: "Será que tiene sencillo, porque no tengo para vuelto" Yo: "No necesita sencillo, pago con tarjeta" Uber: <CANCELA VIAJE>

Quiero llegar pronto a casa por eso estoy pidiendo @Uber_Chile pero todos me cancelan por pagar con tarjeta !!!! Que pasa @Uber_Chile ?? Para que dan esa opción si nadie me la acepta???

Beat es la app mas mala! Si no pagas con efectivo se enojan aunque ya hayas puesto pago por tarjeta, los choferes no corresponden, ni hablar del auto y patente y ayer el chofer APUÑALÓ a un chico por cancelar el viaje

Ya me ha pasado más de una vez que el conductor antes de llegar al punto de encuentro me dice directamente que quiere q el pago sea en efectivo para q no le quiten la comisión de la aplicación y les digo que no, que voy a cancelar con tarjeta y me cancelan el viaje @Uber_Chile

— Osvaldo Bravo (@osvalandres) March 15, 2022