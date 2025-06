Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Donald Trump aprobó una alianza entre Nippon Steel y U.S. Steel para crear empleos y aportar mil millones a la economía de EEUU, según el mandatario. La inversión se realizará en 14 meses, con foco en Pittsburgh. Joe Biden bloqueó previamente la venta de U.S. Steel a Nippon Steel por seguridad nacional. La fusión frustrada valía mil millones y habría convertido a Nippon Steel en una de las mayores acereras del mundo. Trump inicialmente se opuso pero luego mostró apoyo a que Nippon adquiera una participación en US.