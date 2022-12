El modelo familiar de la marca china Jetour destaca por su avanzada tecnología y precio. Recientemente, la empresa ha dispuesto descuentos en sus dos distintas versiones (1.5 AT DCT y 1.6 AT DCT).

Con motivo de Navidad y fin de año, Tattersall Automotriz está entregando diversos bonos y obsequios para todos aquellos que están optando por el nuevo Jetour X70 Plus, el más reciente lanzamiento de la marca en Chile y que justamente está con bonos de hasta $4.200.000, quedando a un precio de $20.790.000 en la versión turbo con motor de 1.5 litros.

Vale destacar, que todas las versiones de Jetour, tanto del X70, como del recién estrenado X70 plus, se encuentran con descuentos, y no solo eso, sino que hay una fuerte campaña de regalos de gift cards por compras de los modelos.

El nuevo SUV Jetour X70 Plus es un vehículo orientado al uso familiar, para conductores que privilegien actividades al aire libre, en familia y que busquen vanguardia. Este automóvil destaca por su moderno diseño exterior, amplio volumen, equipamiento de última tecnología y habitabilidad.

Equipamiento en sus dos versiones

En Chile, Tattersall ha dispuesto una oferta de dos distintas versiones del X70 Plus (1.5 AT DCT y 1.6 AT DCT), las cuales se diferencian entre sí de acuerdo con la motorización, transmisión y algunos elementos de equipamiento.

Para sus dos versiones, está equipado con llantas de aleación de aluminio con neumáticos deportivos de perfil bajo de medidas 255 / 45 aro 20 con tracción delantera, barras en el techo con antena tipo de aleta de tiburón, dirección electrónicamente asistida con regulación, sistema inteligente de apertura de llaves (Keyless) y neblineros traseros.

También cuenta con mando a distancia de apertura de puertas, sistema One Touch Down en las 4 puertas, volante multifuncional ajustable en altura y profundidad, asientos traseros abatibles, anclaje ISOFIX para sillas de niños, cierre centralizado, alzavidrios traseros y delanteros eléctricos, aire acondicionado y climatizador bizona en la versión de 1.6 litros.

Sus puertas traseras cuentan con seguro para niños, doble pantalla touch conectada de 10,25’’ y radio con MP5 y Bluetooth con conexión AUX y USB de 6 parlantes, con un cómodo y práctico equipamiento de radar de estacionamiento.

Destacan además el sistema de velocidad crucero, espejos retrovisores abatibles electrónicamente, el modo de conducción diferenciado con 2 distintas opciones para la versión de 1.5 litros (Eco y Sport) y de 3 en la 1.6 litros (Eco, Sport y Normal), asiento de conductor eléctrico de 6 posiciones, sunroof eléctrico con techo panorámico de ángulo ULTRA-WIDE, de 62” – con una apertura de 0,36 mt2, cuyo vidrio laminado resiste hasta 100 kg de carga directa- tapiz y volante de ecocuero regulable en altura y profundidad.

La versión con motorización 1.6 litros, suma sistema purificador de aire por iones negativos y un práctico cargador de celular inalámbrico.

Dimensiones del Jetour X70 Plus

En relación con sus dimensiones, mide 4.724 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.720 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.745 mm y un despeje del suelo de 210 mm, que le brindan un cómodo y más que espacioso habitáculo para los ocupantes.

En el espacio de almacenamiento, los pasajeros pueden tener fácilmente un espacio del maletero de hasta 1.688 litros con la segunda y tercera corrida de asientos abatidos, o bien de 438 litros, solo con la tercera corrida de asientos abatida.

Motores del Jetour X70 Plus

El Jetour X70 Plus está equipado, según su versión, con dos potentes motores gasolineros turbo. En primera instancia, uno de 1.5 litros con inyección multipunto, que entrega una potencia máxima de 145 HP a las 5.500 rpm, y un torque máximo de 210 Nm entre las 1.750 y 4.000 rpm, asociado a una caja de transmisión automática de doble embrague de 6 marchas.

Asimismo, otro motor de 1.6 litros con inyección directa, que entrega una potencia máxima de 197 HP a las 5.500 rpm, y un torque máximo de 290 Nm entre las 1.750 y 4.000 rpm, asociado a una caja de transmisión automática de doble embrague de 7 marchas, cumpliendo ambos con la normativa de emisiones Euro VI.

Seguridad al volante

En lo que a seguridad se refiere, en todas sus versiones incluye airbag frontal para conductor y pasajero y airbag laterales, alarma de bocina, inmovilizador de motor, sistema antirrobo con llave codificada, cinturones de seguridad traseros de tres puntas y alarma del uso de cinturón de seguridad en conductor y copiloto.

El vehículo posee suspensión independiente Mc Pherson en el caso de adelante e independiente Multilink en la parte posterior, frenos delanteros de disco ventilados y traseros de disco, freno de estacionamiento eléctrico, sistema de frenos con antibloqueo y distribución electrónica del frenado (EBD + ABS).

Además, incluye un Sistema de Control de Estabilidad (ESP), Sistema de Asistencia para arranque en pendientes (HSA), Control de Estabilidad eléctrico (ESC), Sistema de Asistencia de Frenado (BAS), Control de Tracción (TCS), Sistema de Asistencia de Descenso en Pendientes (HDC) y Sistema Monitor de presión de los neumáticos (TPMS).

Para complementar, el Jetour X70 Plus tiene incorporadas barras de acero laterales en las puertas, columna de dirección colapsable y carrocería con zona de deformación programada, parachoques con sistema de absorción de impactos, el sistema de vigilancia de puntos ciegos, una cámara de asistencia retroceso y viraje de 360 grados, cierre de ventanas a distancia, sensores de estacionamiento, y el sistema de advertencia de salida de carril (LDWS), dentro de los elementos más relevantes.