Los dos hombres más ricos de Latinoamérica y el Caribe, los empresarios mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea, acumulan más riqueza que la mitad más pobre de la región, es decir, un total de 334 millones de personas, según reveló un informe publicado este viernes por Oxfam.

En Latinoamérica y el Caribe hay 98 milmillonarios cuya riqueza acumulada es de 480.000 millones de dólares, que es el equivalente de todo el PIB anual de Chile y Ecuador juntos y que evidencian que esta región es donde existe la mayor polarización entre la riqueza y la pobreza, según se lee en el informe ‘Econonuestra: Es tiempo de una economía para todos y todas’.

“Lo que está jalonando esa profunda desigualdad es que cada vez hay una mayor concentración de riqueza en manos del 1% de la población versus la pobreza que está viviendo la población más pobre”, explicó la directora de influencia de Oxfam Colombia, Sandra Mojica, quien asegura que la región “está pasando por múltiples crisis que lo que han hecho es profundizar esa desigualdad y posicionarla como la zona de mayor desigualdad del mundo”.

Ricos más ricos y pobres más pobres

“América Latina y el Caribe es la región del mundo en la que existe una mayor polarización entre la riqueza que concentra el 1% más rico de la población y la que está en manos del 50% más pobre”, se lee en el informe que es presentado este viernes en el Festival Gabo de Bogotá.

Desde el 2000, el conjunto de las fortunas de estos magnates ha incrementado 368%, lo que significa que ha crecido seis veces más rápido que la economía de toda la región y a una velocidad de 43,7 millones de dólares al día.

Es decir, “un trabajador con el salario mínimo promedio de la región tendría que trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario latino-caribeño promedio en un solo día”, ejemplifica el informe.

Sin embargo, la pobreza de la región en 2023 alcanzó a casi el 30% de la población, es decir a 183 millones de personas y la pobreza extrema alcanzó niveles superiores a los de 2010.

“Estos millonarios están concentrando la mayor cantidad de riqueza mientras que las personas más pobres no logran concentrar ni siquiera 1 dólar de 100 dólares de riqueza que se genera”, apunta Mojica.

Esto es posible, según el informe y como alega Mojica, porque “la mayoría de sistemas fiscales de la región tomen medidas que favorecen a los más ricos y poderosos y no a la población”.

En la mayoría de países millonarios y empresas hacen lobby para que “se tomen medidas que favorezcan la redistribución que impiden que Estados tengan autonomía para tomar medidas que beneficien a la población”.

Políticas para la redistribución

“No es que no se genere riqueza en la región, no es que no haya recursos en la región, es que la forma como se están redistribuyendo esos recursos en la región está generando estas profundas desigualdades”, subraya la directora de influencia.

Para cerrar la brecha de la desigualdad se necesitan “políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades interseccionales que prioricen los ingresos, el acceso a la salud y la educación”, apuesta Oxfam, lo que supone una “alta inversión pública en servicios universales que garanticen derechos básicos de forma igualitaria”.

En este sentido, los impuestos a las grandes fortunas en la región “podrían generar una recaudación adicional para el conjunto de la región de 264.000 millones de dólares. Lo que equivale al 4% del PIB regional o al incremento de un 24% en la recaudación de los ingresos públicos de la región”.

Oxfam también propone promover la “justicia climática” que limite el cambio climático que afecta más a la población más pobre y excluida y además “impulsar políticas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados”, que históricamente han recaído en las mujeres que los han realizado de forma gratuita.