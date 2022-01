Russell Lees, reconocido escritor de videojuegos catalogado como veterano en su trabajo, falleció.

La noticia fue confirmda por el director narrativo de Assassin’s Creed, Darby McDevitt, mediante un tweet.”Esta semana hemos perdido a un querido amigo y brillante colega. El escritor y diseñador narrativo Russell Lees fue parte de la familia de los videojuegos Assassin’s Creed y Far Cry durante más de una década”.

“Todos los que trabajaron con él darán fe de su paciencia, generosidad, pasión y brillante espíritu”, agregó McDevitt.

We lost a dear friend and brilliant colleague this week.

Writer and Narrative Designer Russell Lees was a part of the Assassin's Creed and Far Cry families for over a decade.

All who worked with him will attest to his patience, his generosity, his passion, & his bright spirit. pic.twitter.com/pQhAPe4rPQ

