Este lunes es el lanzamiento oficial del Expogame Battleground 2021, el evento gamer más esperado del sur del mundo que se extenderá por 7 semanas.

A las 19:00 hrs es el lanzamiento en un Live junto a Margarita Huenuil y César Huispe de Críticas QLS quienes a través del Instagram oficial de Expogamechile, contarán todos los pormenores y actividades del evento.

A esa misma hora podrán visitar el sitio web www.expogamechile.cl, inscribirse en los torneos y empezar a cumplir los desafíos de la Swag Store.

Samsung vuelve a ponerse a la cabeza en Expogame como presentador del evento, es por esto que el lunes vía Instagram Live se realizará el sorteo de un monitor curvo de 27”.

Además a las 20:30 se realizará un stream especial vía twitch.tv/hypeproducciones donde ElVallo, Vicky Vicky, Laruchan, César de Criticas Qls, MoaiGR y Claudio Michaux compartirán unas partidas del entretenido Gartic Phone, el videojuego de dibujos que ha sido un fenómeno mundial en Twitch.

En esta versión, Expogame llega recargado a los esports con 6 torneos, en donde los gamers competirán en Call of Duty Warzone, Valorant, CS:GO, League of Legends, Fortnite, Call of Duty y FIFA 21, con cerca de 2 millones de pesos en premios a repartir. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página de Expogame.

Nuevamente la Swag Store estará presente en Expogame, la única “tienda” que te premia por jugar, en donde podrás ganar puntos y canjear por increíbles productos gamer de los auspiciadores del evento, entre ellos: Monitores, teclados, mouse, audífonos, entre muchos otros premios.

En la pasada edición de Expogame la Swag Store convocó la participación de más de 2 mil personas, y donde hubo 150 ganadores que pudieron canjear productos de todo tipo. Todos los lunes se liberarán los retos semanales que los gamers deben cumplir para ganar puntos.

Expogame Battleground contará con distintas actividades especiales semana a semana en donde importantes influencers del mundo de los videojuegos podrán compartir con los fanáticos. Además, todas las semanas se realizarán distintos sorteos de productos gamers.