Con un spot que incluye la música de la banda británica The Who, la compañía de telecomunicaciones Claro Chile lanzó una campaña para transmitir su nueva estrategia. La propuesta, con el tema New Generation sonando de fondo, fue lanzada oficialmente en televisión el pasado viernes.

Respecto a la campaña, el nuevo director de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad, Rodrigo Sahr, detalló que “se viene con todo, en televisión, prensa, medios digitales, vía pública y redes sociales, donde las personas verán una marca innovadora, enérgica, positiva y movilizadora, iluminada por expansiones gráficas de colores que marcarán el sello visual de este 2025”.

La renovación de la red es uno de los proyectos clave de la compañía. Contempla tecnología de última generación para aumentar su capacidad en más de un 50%. Además, están implementando 1.200 sitios o torres nuevas que permitirán un incremento de un 40% más de cobertura.

En ese sentido, afirmó que “este es un concepto que surge de la exitosa integración de Claro y VTR, en que juntos hemos construido una compañía líder, con una infraestructura tecnológica de vanguardia y completamente renovada”.

Claro y VTR hoy cuentan con una red de internet al hogar con fibra que se extiende desde Arica hasta Punta Arenas. Además, han renovado más del 80% de su red móvil en todo Chile, incorporando tecnología 5G, y están sumando más de 1.000 nuevos sitios de conectividad para reforzar la señal en zonas de baja cobertura.

El ejecutivo afirmó que “en compañía con una nueva visión, propósito, cultura y robusta propuesta de valor, con el objetivo de ser competitivos y enfrentar los retos de la industria de telecomunicaciones del futuro siendo la mejor opción para los clientes”.

“La realidad es que hoy contamos con una de las mejores redes móviles y fijas de Chile, y los clientes se han dado cuenta. Es lo que explica que hayamos sido líderes en portabilidad en 2024”, destacó.

“Es esto lo que nos habilita para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de navegación más rápida y estable, lo que se complementa con la mejor y más competitiva oferta de planes y equipos móviles”, aseguró Sahr.

“La promesa que estamos haciendo ‘Por ti, cada día mejor’ implica que continuaremos ampliando nuestras redes, mejorando nuestros servicios, garantizando más beneficios y experiencias con nuestro Claro Arena y Claro Club, para seguir consolidando nuestra propuesta”, enfatizó.

Según Sahr “nos estamos haciendo cargo de dónde venimos, pero el compromiso es que esta transformación no para y los clientes lo van a percibir. Se vienen cosas muy interesantes”.