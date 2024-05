Renuncia uno de los co-fundadores y científico jefe de OpenAI, matriz de ChatGPT

El cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever, anunció a última hora del martes su salida de esta empresa emergente estadounidense propietaria de la aplicación ChatGPT que revolucionó el mercado de la inteligencia artificial (IA) generativa.

“Después de casi una década, he tomado la decisión de dejar OpenAI”, escribió Sutskever en la red social Twitter/X.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the…

