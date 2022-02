El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se desató el pasado 24 de febrero, esta situación ha generado que el mundo se divida y recientemente el grupo de hacktivistas Anonymous le declaró la guerra cibernética a Rusia.

Mediante un post en Twitter la cuenta Anonymous dio a conocer que apoya a Ucrania y que se encuentra en ciberguerra con Rusia, a través de las siguientes palabras: “El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso. #Anonymous #Ukraine”

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Posteriormente, informaron que atacaron el canal de televisión RT -abreviatura de Russian Today- con el mensaje: “El colectivo #Anonymous ha eliminado el sitio web de la estación de propaganda #Russian RT News”.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

E incluso señalaron que habían suspendido las páginas web oficiales del gobierno ruso y derribado proveedores de servicios de Internet del pais, Com2Com, PTT-Teleport Moscow, RELCOM y Sovam Teleport.

Recientemente la cuenta twitteó: “El sitio web del Ministerio de Defensa de Rusia está inactivo. #Anonymous #Ukraine”.

The Russian Ministry of Defense website is down. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 25, 2022

Por otra parte, el centro de coordinación nacional de Rusia para incidentes informáticos afirmó que están viviendo un aumento de ataques cibernéticos, suceso que inició en las últimas horas.

A su vez se detectaron fallas y caídas en los sitios web del de ejército ruso y también de Kremlin, las cuales se están asociando a Anonymous, pero el grupo no lo ha confirmado.