Tony Hawk, la leyenda del skateboard de 53 años, nunca deja de sorprender a sus fanáticos cada vez que se sube a una patineta o muestra alguna lesión nueva en sus redes sociales.

Pero, esta vez, el estadounidense impactó con una nueva alianza comercial en la que algunos afortunados podrán disfrutar de productos con su sangre. Sí, con su sangre.

De acuerdo a TMZ, Hawk se asoció con Liquid Death, una compañía de agua enlatada, con la que lanzó una línea de tablas para patinar que están pintadas con su líquido vital.

Según publicó la propia marca de agua, la sangre se extrajo del brazo del estadounidense y se mezcló con pintura roja para darle vida a solo 100 implementos, que tendrán su respectivo certificado de autenticidad firmado por Tony.

Cada pieza, que además tiene pintada la mascota de Liquid Death, tendrá un valor de 500 dólares y parte de las ganancias serán destinadas a 5 Gyres, una organización ambiental sin fines de lucro.

“Me enorgullece saber que las organizaciones que luchan contra la contaminación plástica y la creación de parques de patinaje en todo el mundo serán apoyadas a través de nuestros esfuerzos, destacó Hawk.

“Estoy profundamente agradecido de tener una conexión con mis fans, y aprecio cómo Liquid Death se conecta con los de ellos”, agregó el legendario patinador.

Por último, Hawk bromeó con que “esta colaboración está llevando esas conexiones a un nuevo nivel, ya que literalmente he puesto mi sangre (¿y mi alma?) en estas tablas”.

Vale señalar que, para mala suerte de los fanáticos, la propia Liquid Death indicó que los productos duraron una hora antes de agotarse.

Yes, there is actually @tonyhawk’s real blood in these skateboards. And yes, we sterilized it first. Own your very own piece of the Birdman today. But act fast! There are only 100 of them. https://t.co/UlxFy0HLB1 pic.twitter.com/TFDtvMPt7G

— Liquid Death Mountain Water (@LiquidDeath) August 24, 2021