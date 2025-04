El cohete Spectrum, desarrollado por la empresa alemana Isar Aerospace, tuvo su primer lanzamiento este domingo 30 de marzo desde el cosmódromo de Andøya, en Noruega. Aunque solo permaneció en el aire por unos 30 segundos antes de caer, la prueba fue considerada un éxito.

“¡Qué éxito! A las 12.30 CEST (10.30 GMT), el vehículo de lanzamiento Spectrum de Isar Aerospace despegó con éxito del cosmódromo de Andøya en Noruega. El vehículo de lanzamiento se apagó tras aproximadamente 30 segundos de vuelo, y el vehículo cayó directamente al mar. La plataforma de lanzamiento parece estar intacta”, escribió Isar Aerospace en su cuenta de X.

El director general y cofundador de la empresa, Daniel Metzler, agregó que: “Tuvimos un despegue limpio, 30 segundos de vuelo e incluso pudimos validar nuestro Sistema de Terminación de Vuelo.” Según la empresa, con este vuelo de prueba es posible “recopilar con éxito valiosos datos y experiencia para futuras misiones”.

A continuación puedes encontrar algunos videos de lo que fue el despegue y posterior caída del cohete Spectrum:

Apenas a 20 segundos de vuelo el cohete ha perdido propulsión y se ha estrellado contra el suelo. #OrbitIsHard Go Isar! pic.twitter.com/Wb5tnogZLt

Video of the Isar Aerospace "Full Spectrum" Launch at Andøya. 📸 video: @isaraerospace / @AndoyaSpace pic.twitter.com/mnZel9l0Vc

— Selshevneren (@selshevneren) March 30, 2025