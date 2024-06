La joven chilena, Francisca Medina Concha, especialista en diseño gráfico, UX/UI, artes mediales y desarrollo web, representará a Latinoamérica en la conferencia internacional JSConf Budapest (el 26 y 28 de junio), sobre JavaScript, en Hungría.

Medina, de 30 años, que también es docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y líder de un equipo de desarrollo en LATAM Airlines, será la única chilena y latinoamericana que dictará una charla en este importante evento.

La experta, participa en comunidades tecnológicas como JavaScript Chile y ex Women Who Code Santiago. Su perspectiva única en el diseño de interacción con el usuario, la posicionan como una voz en la fusión del arte con la programación, particularmente en JavaScript.

¿De qué se trata?

Si hablamos de JavaScript es posible que no sepamos qué es, pese a que hoy convivimos con esta tecnología permanentemente. JavaScript es un lenguaje de programación web que permite crear contenido interactivo como formularios dinámicos, animaciones, juegos y actualización de contenido. Su uso se ha expandido enormemente y ahora se emplea en una variedad de aplicaciones más allá del desarrollo web básico.

“Este año se abrió la posibilidad de postular a la conferencia JSConf Budapest y fui seleccionada. Me siento muy honrada de ser la única chilena y latinoamericana en dar una charla, espero que se abran más posibilidades para otras y otros, ya que nuestra región tiene mucho talento que visibilizar y potenciar”, comentó Francisca.

En relación a la temática que presentará, la experta señala que quiere profundizar sobre el uso menos utilitario de este lenguaje de programación, que son las posibilidades que brinda para poder generar arte algorítmico, es por eso que tituló su charla como: “Infinite Patterns in the Digital Canvas: Unleashing Creativity with JavaScript in Algorithmic Art” (Patrones infinitos en el lienzo digital: desatando la creatividad con JavaScript en el Arte Algorítmico).

Como la única chilena en la conferencia de JavaScript en Hungría, hablará de la evolución de este tipo de arte y las posibilidades que entrega la programación a artistas y entusiastas.

Lo anterior representa una forma única de expresión artística donde la tecnología y la programación desempeñan un papel fundamental en la creación de la obra. Este tipo de técnica destaca por su capacidad para transformar algoritmos y datos en experiencias visuales y sensoriales, desafiando a menudo nuestras percepciones tradicionales del arte.