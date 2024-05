Neuralink de Elon Musk anunció en sus redes sociales y sitio web, que está en búsqueda de un segundo voluntario para implantar su chip cerebral.

En enero de este año, Elon Musk anunció que su empresa, Neuralink, logró realizar el primer implante cerebral exitoso en un paciente humano con discapacidad severa.

El fin de su estudio, es que las personas con esta condición, sean capaces de interactuar o desplazarse a través de computadoras controladas con el pensamiento.

Tal es el caso del primer paciente, Noland Arbaugh, de 29 años, un joven que quedó paralizado de los hombros hacia abajo, tras un accidente de buceo en 2016.

A raíz de ello, el implante fue todo un éxito, donde incluso se mostró a Noland, posteriormente en un video que la compañía publicó, jugando ajedrez en un computador.

Durante los primeros días de mayo, pese a los positivos resultados, el mismo sitio web de Neuralink, indicó que Noland presentó ciertos problemas con el dispositivo, pues los hilos del chip se retrajeron del cerebro, sin embargo, la situación se solucionó rápidamente.

De esta manera, tras una nueva publicación en la red social X y en el perfil de su página web, Neuralink está buscando a un nuevo candidato con cuadriplejia para ser parte del estudio.

“Redefinir los límites de la capacidad humana requiere pioneros. Si tienes cuadriplejia y quieres explorar nuevas formas de controlar tu computadora, te invitamos a participar en nuestro ensayo clínico“, publicó la compañía en X.

If you have quadriplegia and want to explore new ways of controlling your computer, we invite you to participate in our clinical trial. pic.twitter.com/svqfAkVV1M

Junto a lo escrito, agregan un video donde se ve el avance de Noland Arbaugh, quien da cuenta del proceso, luego de estar 5 meses con el dispositivo.

Elon Musk, a través de su cuenta en la misma red social, compartió la publicación de Neuralink y también invita a que personas con cuadriplejia, sean parte de un segundo estudio.

Neuralink is accepting applications for the second participant.

This is our Telepathy cybernetic brain implant that allows you to control your phone and computer just by thinking.

No one better than Noland (@ModdedQuad) himself to tell you about the first! https://t.co/k9DaZ3xr5g

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024