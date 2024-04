Durante las últimas horas ha estado circulando una noticia viral sobre un océano oculto bajo la Tierra, un hallazgo científico que los medios han catalogado como “asombroso”. Pero, ¿qué significa realmente?

Resulta que este hallazgo se remonta al 2014, cuando científicos publicaron en la revista Science el paper: “Dehydration melting at the top of the lower mantle”, en español, “Deshidratación derritiéndose en la parte superior del manto inferior (de la Tierra)”.

Allí, los científicos exponen nuevos hallazgos sobre los ciclos del agua y afirman haber encontrado evidencia de almacenamiento de grandes cantidades de agua bajo la superficie del planeta, lo cual no necesariamente significa que hay un océano bajo nuestros pies.

Este año, se cumplió una década desde este llamativo hallazgo que dio la vuelta al mundo, razón por la que algunos medios revivieron la noticia.

Evidencia de un océano oculto bajo la Tierra

“El ciclo del agua implica algo más que el agua que circula entre la atmósfera, los océanos y las aguas superficiales. Se extiende profundamente hacia el interior de la Tierra a medida que la corteza oceánica se subduce, o se desliza, debajo de placas de corteza contiguas, y se hunde en el manto, llevando agua consigo“, dice el artículo todavía disponible en la revista científica.

“La alta capacidad de almacenamiento de agua de minerales en la zona de transición del manto de la Tierra (de 410 a 660 kilómetros de profundidad) implica la posibilidad de que exista un depósito profundo de H2O, que podría causar el deshidratamiento por deshidratación del manto que fluye verticalmente”, agregan en el paper.

Esto significa que, según la teoría, existe la posibilidad de que haya un depósito de agua en las profundidades de la Tierra, al que los medios interpretaron como un supuesto océano.

En declaraciones a The Guardian en 2014, Steve Jacobsen, Dr. en Geofísica y coautor del estudio, comentó: “Creo que finalmente estamos viendo evidencia de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando estas aguas profundas desaparecidas“.

Jacobsen y su equipo científico, fueron los primeros en plantear que puede haber agua en una zona del manto de la Tierra conocida como “transición”, a partir de algunos datos recogidos en una región subterránea que se extiende bajo gran parte de Estados Unidos.

Allí, dicen, existe una roca que se conoce como “ringwoodita”, que actúa como una esponja que atrae hidrógeno y agua de la superficie. Jacobsen teorizó que si sólo el 1% del peso de esta roca fuera agua, equivaldría a 3 veces el agua de todo el océano de la Tierra.