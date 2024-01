Un nuevo estudio publicado en Science Advances, da cuenta del hallazgo de fósiles de enormes gusanos depredadores que existieron en la Tierra hace más de 500 millones de años y vivieron en Groenlandia.

Esta criatura fue llamada “Timorebestia”, que en latín significa “bestia del terror”, y fue uno de los nadadores más grandes del periodo Cámbrico.

De acuerdo con el estudio de sus fósiles, los expertos indican que tenían aletas en los costados del cuerpo, una cabeza que contenía antenas largas y mandíbulas que podían extenderse hasta unos 30 centímetros.

Los científicos creen que este gusano gigante, es un pariente de los gusanos flecha, que habitan en el mar en la actualidad, pero con una enorme diferencia en tamaño.

“Ya sabíamos que los artrópodos primitivos fueron los depredadores dominantes durante el Cámbrico, como los anomalocáridos de aspecto extraño. Sin embargo, Timorebestia es un pariente lejano, pero cercano, de los gusanos flecha vivos o quetognatos. Hoy en día, estos son depredadores oceánicos mucho más pequeños que se alimentan de un diminuto zooplancton“, explicó en un comunicado el Dr. Jakob Vinther de las Facultades de Ciencias de la Tierra y Ciencias Biológicas de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio.

Los expertos encontraron los restos fósiles del Tomerebestia en 2017, pero no fue hasta ahora que pudieron clasificarlos y publicar el estudio en profundidad. Allí también plantean que es posible que esta especie fuera uno de los primeros depredadores en “colonizar” la columna de agua del norte del planeta.

“Nuestra investigación muestra que estos antiguos ecosistemas oceánicos eran bastante complejos con una cadena alimentaria que permitía varios niveles de depredadores“, agregó Jakob Vinther, coautor del estudio y paleontólogo de la Universidad de Bristol.

Con este hallazgo, los científicos podrán comprender más sobre los depredadores de esa época y cómo los gusanos evolucionaron a lo que son hoy, especies pequeñas y casi inofensivas.

“Timorebestia eran gigantes de su época y habrían estado cerca de la cima de la cadena alimentaria. Eso lo hace equivalente en importancia a algunos de los principales carnívoros de los océanos modernos, como los tiburones y las focas en el período Cámbrico“, completó Vinther.

A lot of novelty has found from that series of exploration, and Timorebestia koprii-means Fearful beast of KOPRI- is certainly one of the most impressive thing. (5/15) pic.twitter.com/65sDFFF2o4

— Tupan (@Tupandactyl) January 4, 2024