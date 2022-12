Un nuevo estudio publicado el 30 de noviembre en la revista Nature, da cuenta de un increíble hallazgo sobre las hormigas “pupas” que los científicos no habían identificado hasta ahora. Por primera vez, los expertos observaron que estos mini insectos producen un líquido similar a la leche, para nutrir a sus colonias.

En concreto, se trata de las hormigas pupantes, que son aquellas que se encuentran en la etapa intermedia de su metamorfosis, en completa inactividad y a punto de ser adultas. Estas producen involuntariamente un fluido rico en nutrientes del que se alimentan tanto larvas como adultas de la colonia.

Tras notar esto, los científicos hicieron estudios en detalle y determinaron que, este líquido era de suma importancia para las larvas recién nacidas, al igual que ocurre con los mamíferos del reino animal y la leche.

Así mismo, también notaron que si las hormigas adultas y larvas no consumen todo el fluido, este se acumula en grandes cantidades, generando hongos que finalmente matan a las pupas. Esto levanta otra hipótesis que sugiere que las colonias consumen la secreción para salvar a las pupas.

Pupating ants make milk — and scientists only just noticed https://t.co/eLcAE4VSdR pic.twitter.com/J77wHDjPwy

— nature (@Nature) November 30, 2022