Viva y coleando apareció una especie que se creía extinta desde hace 40 mil años, de la familia de las almejas, en las costas de Santa Bárbara, ciudad de California, Estados Unidos. Hasta ahora solo se conocía de su existencia por los fósiles.

El inesperado hallazgo fue reportado en la revista científica Zookeys, donde los científicos señalan que encontrar a este molusco vivo fue “una sorpresa”.

Conocida científicamente como Cymatioa cooki, se trata de un molusco pequeño y translúcido, perteneciente al grupo de las almejas.

Este escurridizo animal marino fue visto, según detalla el paper, “en la zona intermareal rocosa del sur de California”, especialmente en un área que es estudiada constantemente.

“No es tan común encontrar con vida una especie conocida por primera vez a partir del registro fósil, especialmente en una región tan bien estudiada como el sur de California”, explica en un comunicado el ecologista marino Jeff Goddard de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Fue exactamente en 2018 que Goddard divisó por primera vez viva a la Cymatioa cooki, sin poder identificarla con otras especies de su tipo.

El experto tomó algunas fotos y las compartió con otros científicos, que tampoco encontraron similitud hacia otras almejas vivas actualmente. Fue entonces que decidió recolectar algunas para estudiarlas mejor.

Sin embargo, no tuvo suerte inmediatamente, pasaron varios meses antes de que volviera a dar con ella. En marzo de 2019 finalmente la volvió a encontrar bajo una roca.

El ejemplar fue llevado con Valentich-Scott experto en malacología -estudio de los moluscos- en el Museo de Historia Natural de Santa Bárbara. Aunque tampoco encontró similitudes en su extenso inventario.

Ambos científicos se pusieron en marcha, buscando en antiguos registros, pero levantando teorías sobre que podía tratarse de una nueva especie.

En la búsqueda, dieron con ilustraciones de un fósil del año 1937 que finalmente coincidía con la Cymatioa cooki, así concluyeron que la especie realmente no estaba extinta.

Meet the Cymatioa cooki, a species of clam that was believed to be extinct for 40,000 years but was just found alive on the coast of California, only about 3 of them have been found. They are 11 millimeters in length and the only proof of it existing before was a fossil. pic.twitter.com/SkEi1VsfOs

— Cadet // MINOR!! (@cadetbeepboop) November 16, 2022