Arqueólogos habrían descubierto el lugar en donde nació el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret. En la zona de excavación, se halló un antiguo mosaico que entregó pistas de esta hipótesis.

Fue específicamente en la ciudad de Al-Araj, ubicada al norte de Israel, donde los expertos descubrieron una antigua inscripción griega con la mención “jefe y comandante de los apóstoles celestiales”.

De acuerdo con los arqueólogos del Centro para el Estudio del Judaísmo Antiguo y los Orígenes Cristianos (CSAJCO) de Nueva York, que participaron en las excavaciones, este título era utilizado por los escritores cristianos bizantinos para referirse al apóstol Pedro.

Los investigadores sostienen que Al-Araj es las antiguas ciudades de Betsaida y Julias y, por tanto, la ciudad natal de los tres apóstoles Pedro, Felipe y Andrés.

